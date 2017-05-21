Женская сборная РФ по керлингу проведет заключительный перед ОИ-2018 сбор в Японии

ДУДИНКА /Красноярский край/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России по керлингу со скипом Анной Сидоровой проведет сбор в Японии в преддверии Олимпийских игр 2018 года. Об этом ТАСС заявила тренер команды Светлана Калалб.

15 мая исполком Федерации керлинга России (ФКР) решил, что команда Сидоровой, которая является вице-чемпионом мира 2017 года, не будет участвовать в отборе и представит Россию на Олимпиаде 2018 года.

"Конечно, мы рады такому решению, потому что будем спокойно готовиться к чемпионату Европы, а потом уже к Олимпиаде. План подготовки есть, мы знаем, где, когда и в каких турнирах примем участие. Заключительный сбор мы проведем в Японии, где у нас будет время привыкнуть к часовому поясу и провести качественные тренировки", - сказала Калалб.

В Дудинке завершился турнир CCT Arctic Cup, победителем которого стала команда Сидоровой. В финале соревнований россиянки обыграли команду из Канады со скипом Дженнифер Джонс - 5:3.

"Сегодня очень важно было выиграть, этой победе мы очень рады, это говорит о том, что сезон удался, наша подготовка прошла успешно, мы сохранили форму до самого конца. Тем более, после проигрыша наших хоккеистов (сборная России в полуфинале чемпионата мира уступила команде Канады со счетом 2:4 - прим. ТАСС) это было вдвойне принципиально", - поделилась впечатлениями тренер.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.