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Маркова: победа на ЧЕ станет для юниорской сборной РФ важным шагом на пути к ОИ в Токио

Спорт
21 мая, 13:38 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Чемпионками Европы стали Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская

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Российские гимнастки

Российские гимнастки

© EPA/Tamas Kovacs

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Две золотые медали, выигранные юниорской сборной России на чемпионате Европы в Будапеште, станут мощным стимулом для молодых спортсменок для дальнейшего прогресса и попадания в состав олимпийской команды на Игры-2020 в Токио. Такое мнение журналистам высказала двукратная чемпионка Европы Ксения Маркова.

Юниорская сборная России по художественной гимнастике выиграла золотые медали чемпионата Европы в групповых упражнениях. Чемпионками Европы стали Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская. Днем ранее эти спортсменки вместе с Александрой Солдатовой и сестрами Диной и Ариной Авериными стали победителями командного турнира.

"Вчерашние и сегодняшние медали чемпионата Европы пока являются самыми ценными для нас, - призналась Маркова. - Они стимулируют нас идти дальше, мы все мечтаем выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Но для того, чтобы попасть туда, нам нужно еще очень много работать".

"Мы очень рады сегодняшнему успеху и благодарны нашим тренерам и Ирине Александровне (Винер-Усмановой), в первую очередь, за подготовку и все то, что они для нас сделали, - продолжила спортсменка. - Если сравнивать наше выступление с тем, как выступали в квалификации, то в финал нам более удался. Хотя ошибки присутствовали, и они были вызваны волнением. Приятно, что в зале было много российских болельщиков, они помогли нам добиться здесь успеха".

В заключительный день соревнований состоятся финалы у взрослых в отдельных упражнениях. Чемпионат Европы в Будапеште завершится 21 мая.

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