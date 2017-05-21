Бертомеу: клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемости, что является проблемой. Об этом ТАСС заявил президент Евролиги Жорди Бертомеу.

"Помимо ЦСКА в России есть три-четыре клуба уровня Евролиги. Но главная проблема - посещаемость. Она достойная только у "Локомотива-Кубани". Я разговариваю с клубами России, но они, кажется, не хотят ничего делать в этом направлении", - сказал Бертомеу.

Бертомеу отметил, что Единая лига ВТБ поступает правильно, что открывает бюджеты российских клубов: "Учитывая, что мы говорим о России, Единая лига ВТБ поступает правильно, что делает прозрачной финансовую сторону. Открывать бюджеты клубов - это правильная инициатива".

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы. В текущем сезоне в турнире приняли участие 13 команд. Бюджет лиги в сезоне-2016/17 оказался профицитным, доходы составили 552,281 млн рублей при расходах 552,226 млн рублей.