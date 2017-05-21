Сакик: клуб НХЛ "Колорадо" может продлить контракт с Задоровым

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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" может продлить контракт с российским защитником Никитой Задоровым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Джо Сакик.
Контракт Задорова с "Колорадо" истекает в июне этого года. Игрок провел в "Колорадо" два года. В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач.
"Мы работаем над продлением контракта. Задорова преследовали травмы, и я надеюсь, что в этом году с ним все будет в порядке, - сказал Сакик. - За четыре-пять недель до травмы он показывал отличный хоккей, становился тем защитником, каким мы хотели его видеть".
Игрок получил травму в середине февраля и выбыл до конца сезона. Задоров выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира 2014 года.