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Сакик: клуб НХЛ "Колорадо" может продлить контракт с Задоровым

Спорт
21 мая, 14:52 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Контракт защитника истекает в июне этого года.

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Никита Задоров

Никита Задоров

© AP Photo/David Zalubowski

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" может продлить контракт с российским защитником Никитой Задоровым. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

Контракт Задорова с "Колорадо" истекает в июне этого года. Игрок провел в "Колорадо" два года. В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач.

"Мы работаем над продлением контракта. Задорова преследовали травмы, и я надеюсь, что в этом году с ним все будет в порядке, - сказал Сакик. - За четыре-пять недель до травмы он показывал отличный хоккей, становился тем защитником, каким мы хотели его видеть".

Игрок получил травму в середине февраля и выбыл до конца сезона. Задоров выиграл бронзовую медаль молодежного чемпионата мира 2014 года.

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