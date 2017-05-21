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Селянне: финны в матче с россиянами должны показать лучший хоккей на ЧМ

Спорт
21 мая, 15:04 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Знаменитый в прошлом финский хоккеист сказал, что у сборной России один из сильнейших составов на этом турнире

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Хоккеисты сборной Финляндии

Хоккеисты сборной Финляндии

© EPA/ETIENNE LAURENT

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира с командой России должна показать лучший хоккей на турнире. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий команды Финляндии, неоднократный призер чемпионатов мира и Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли Теему Селянне.

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"Сборная России - отличная команда. Посмотрите на ее состав: он один из сильнейших на этом турнире. Да, в этом году в нашу сборную не приехало так много игроков из Национальной хоккейной лиги, но у нас есть шанс, поскольку это всего лишь одна игра, - сказал Селянне. - И я надеюсь, что мы проведем лучший матч на этом турнире".

За свою карьеру Селянне три раза выигрывал бронзу Олимпийских игр и один раз - бронзу чемпионата мира.

"Обычно все разочарованы тем, что не попали в финал. Но я всегда говорил, что лучше завоюю бронзу, чем проиграю серебро. Очень досадно, когда ты не попадаешь в финал, и у тебя получается шанс, чтобы что-то выиграть. Выигрыш бронзовой медали - это всегда счастливый момент", - отметил он.

В финале чемпионата мира встретятся команды Канады и Швеции. "Две лучшие команды на турнире покажут шоу. Считаю, что все-таки победит Канада. У шведов лучшая оборона на турнире, но сборная Канады похожа на машину", - подчеркнул Селянне.

Финальный матч также пройдет в воскресенье, начало в 21:45 мск.

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