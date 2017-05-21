Гимнастка Арина Аверина была уверена, что не допустит ошибок в финальных соревнованиях ЧЕ

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БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница трех золотых наград чемпионата Европы по художественной гимнастике россиянка Арина Аверина, выходя на ковер в воскресных финалах в отдельных упражнениях, была абсолютно уверена, что не допустит ошибок. Об этом она сообщила журналистам.
К субботнему золоту, выигранному в командном турнире, Аверина в воскресенье добавила две медали высшего достоинства, завоеванные в упражнениях с мячом и булавами.
"Сегодня я сделала все, что от меня зависело, и думаю, что выступила намного лучше, чем в первые два дня, - призналась спортсменка. - Может быть это удалось потому, что я уже привыкла к залу, к доброжелательной публике".
"У меня перед чемпионатом Европы была травма, и мы сразу убрали элементы, которые больно было делать, поэтому меня абсолютно сегодня не беспокоили боли. Почему мне удалось здесь выступить хорошо? Наверное, благодаря трудолюбию и желанию выложиться на сто процентов. У меня даже мысли не было, что что-то не получится", - заметила гимнастка.