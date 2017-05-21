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Смена главы ФХРБ не должна помешать подготовке Белоруссии к ЧМ-2021

Спорт
21 мая, 15:38 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В субботу было объявлено о том, что председателя Федерации хоккея Белоруссии Игоря Рачковского сменил Семен Шапиро

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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смена председателя Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) не должна отразиться в негативном плане на подготовке к чемпионату мира 2021 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь федерации Ярослав Завгородний.

В субботу было объявлено о том, что председателя ФХРБ Игоря Рачковского сменил Семен Шапиро - это произошло после завершения предварительной стадии чемпионата мира в Париже, где белорусские хоккеисты заняли предпоследнее место в группе В. В пятницу на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение о проведении в Белоруссии и Латвии чемпионата мира 2021 года. Турнир пройдет в Минске и Риге.

"Я уверен, что смена главы федерации на подготовке не отразится. Да, в хоккейном мире его практически не знают, но 2,5 года Игоря Анатольевича (Рачковского) тоже мало кто знал, - сказал Завгородний. - Но это не помешало ему в короткий срок стать членом хоккейной семьи. И президент IIHF Рене Фазель расстроился, когда узнал, что Игорь Анатольевич подал в отставку".

"Повлиять смена главы федерации на подготовку к турниру не должна, тем более что это очень большое событие для нас и Латвии. И я уверен, что мы приложим все усилия независимо от того, кто возглавляет федерацию", - добавил генеральный секретарь.

По словам Завгороднего, решение об уходе Рачковского было принято по итогам отчетно-выборной конференции ФХРБ. "Конференция была запланирована на 31 мая, но ее провели несколько раньше, поскольку планируется большое олимпийское собрание. Вы можете заметить, что в ряде других наших федераций произошли изменения, которые приурочены также к предстоящему собранию", - заметил он.

Новый глава ФХРБ является фанатом хоккея, рассказал Завгородний. "Я очень хорошо знаю Семена Борисовича, и Игорь Анатольевич в нашем разговоре сказал, что очень рад, что тот возглавил федерацию. Они близкие друзья уже 10 лет, и он очень любит хоккей, фанат хоккея в хорошем смысле слова, поскольку будучи губернатором Гродненской и Минской областей всегда поддерживал спорт. Он в курсе всех событий за последние три года", - отметил генеральный секретарь.

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