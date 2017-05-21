Полиция Тулы контролирует ситуацию на улицах во время матча "Арсенал" - "Спартак"

Миронов вошел в состав сборной России по хоккею на матч за бронзу ЧМ с финнамиСпорт 21 мая, 16:13
Россиянки завоевали шесть золотых медалей на ЧЕ по художественной гимнастикеСпорт 21 мая, 15:45
Reuters: за кибератаками по всему миру стоит спецподразделение разведки КНДРМеждународная панорама 21 мая, 15:40
Москалькова считает, что Соколовский осужден не за атеизм и не за ловлю покемонов в церквиОбщество 21 мая, 15:39
Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентойСпорт 21 мая, 15:36
Москалькова подписала обращение к Трампу о помиловании ЯрошенкоПолитика 21 мая, 15:30
Гимнастка Арина Аверина была уверена, что не допустит ошибок в финальных соревнованиях ЧЕСпорт 21 мая, 15:14
Селянне: финны в матче с россиянами должны показать лучший хоккей на ЧМСпорт 21 мая, 15:04
Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с булавамиСпорт 21 мая, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУЛА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские контролируют ситуацию на улицах Тулы во время матча чемпионата России по футболу между местным "Арсеналом" и московским "Спартаком", заметных нарушений общественного порядка не допущено. Об этом сообщили ТАСС в областном Управлении МВД.
"Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка. Никаких экстренных ситуаций на данный момент не происходит", - сказал начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, отвечая на вопрос агентства о поведении фанатов клуба "Спартак".
Между тем, тульские СМИ сообщили, что перед матчем 30-го тура чемпионата России фанаты столичной команды, ставшей чемпионом России, в центре города жгли файеры и дымовые шашки. Кроме того, сообщалось, что болельщики ворвались в один из супермаркетов, где пытались похитить алкоголь, усмирить их удалось только вызванным нарядом полиции.
Как отмечают местные спортивные издания, болельщики "Арсенала" традиционно поддерживают и столичный клуб ЦСКА.
Матч в Туле начался в 15:00 мск. Идет первый тайм, счет в матче - 2:0 в пользу "Арсенала". В городе усилены меры безопасности, стянуты силы полиции и Росгвардии.