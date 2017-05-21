Полиция Тулы контролирует ситуацию на улицах во время матча "Арсенал" - "Спартак"

ТУЛА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские контролируют ситуацию на улицах Тулы во время матча чемпионата России по футболу между местным "Арсеналом" и московским "Спартаком", заметных нарушений общественного порядка не допущено. Об этом сообщили ТАСС в областном Управлении МВД.

"Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка. Никаких экстренных ситуаций на данный момент не происходит", - сказал начальник пресс-службы областного УМВД Андрей Ярцев, отвечая на вопрос агентства о поведении фанатов клуба "Спартак".

Между тем, тульские СМИ сообщили, что перед матчем 30-го тура чемпионата России фанаты столичной команды, ставшей чемпионом России, в центре города жгли файеры и дымовые шашки. Кроме того, сообщалось, что болельщики ворвались в один из супермаркетов, где пытались похитить алкоголь, усмирить их удалось только вызванным нарядом полиции.

Как отмечают местные спортивные издания, болельщики "Арсенала" традиционно поддерживают и столичный клуб ЦСКА.

Матч в Туле начался в 15:00 мск. Идет первый тайм, счет в матче - 2:0 в пользу "Арсенала". В городе усилены меры безопасности, стянуты силы полиции и Росгвардии.