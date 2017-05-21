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Миронов вошел в состав сборной России по хоккею на матч за бронзу ЧМ с финнами

Спорт
21 мая, 16:13 UTC+3 КЕЛЬН /Германия/ 21, мая. /ТАСС

Он заменил защитника Владислава Гаврикова, получившего повреждение в полуфинальном матче с командой Канады

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Андрей Миронов

Андрей Миронов

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /ТАСС/. Защитник Андрей Миронов вошел в состав сборной России на матч за третье место чемпионата мира по хоккею с командой Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Миронов заменил защитника Владислава Гаврикова, получившего повреждение в полуфинальном матче с командой Канады.

Состав по сочетаниям выглядит следующим образом:

  • вратари - Андрей Василевский (Илья Сорокин);
  • Богдан Киселевич - Дмитрий Орлов, Иван Телегин - Сергей Андронов - Валерий Ничушкин;
  • Виктор Антипин - Антон Белов, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;
  • Иван Проворов - Миронов, Артемий Панарин - Евгений Кузнецов - Никита Кучеров;
  • Артем Зуб, Сергей Плотников - Владислав Наместников - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Встреча пройдет в воскресенье в Кельне (начало - 17:15 мск).

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