Миронов вошел в состав сборной России по хоккею на матч за бронзу ЧМ с финнами

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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /ТАСС/. Защитник Андрей Миронов вошел в состав сборной России на матч за третье место чемпионата мира по хоккею с командой Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Миронов заменил защитника Владислава Гаврикова, получившего повреждение в полуфинальном матче с командой Канады.
Состав по сочетаниям выглядит следующим образом:
Встреча пройдет в воскресенье в Кельне (начало - 17:15 мск).