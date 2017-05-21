Дзюдоист Халмурзаев: я в шоке от поддержки зрителей на турнире в Екатеринбурге

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев поблагодарил болельщиков за теплый прием и поддержку на турнире Большого шлема, который проходит в Екатеринбурге. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье 23-летний Халмурзаев одержал победу в весовой категории до 81 кг. В финале россиянин был сильнее венгра Аттилы Унгвари.

"Вдвойне настраивал себя, потому что, думаю, все зрители ждали победы, самому хотелось выиграть, вот так и получилось, - сказал Халмурзаев. - Мы с нового года начали в полную силу работать. Не скажу, что я был в отличной форме, но достаточно, чтобы побороться с этими ребятами. Это отборочный турнир, часть плановой тренировки".

"Сейчас будем целенаправленно работать на подготовку к чемпионату мира. Я был в шоке, как зрители болели, переживали, я благодарен им за теплый прием, очень рад, что смог порадовать их и себя", - добавил Халмурзаев.

Турнир в Екатеринбурге завершится 21 мая. Халмурзаев выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.