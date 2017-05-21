Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дзюдоист Халмурзаев: я в шоке от поддержки зрителей на турнире в Екатеринбурге

Спорт
21 мая, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

В воскресенье 23-летний россиянин одержал победу в весовой категории до 81 кг

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хасан Халмурзаев

Хасан Халмурзаев

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев поблагодарил болельщиков за теплый прием и поддержку на турнире Большого шлема, который проходит в Екатеринбурге. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье 23-летний Халмурзаев одержал победу в весовой категории до 81 кг. В финале россиянин был сильнее венгра Аттилы Унгвари.

"Вдвойне настраивал себя, потому что, думаю, все зрители ждали победы, самому хотелось выиграть, вот так и получилось, - сказал Халмурзаев. - Мы с нового года начали в полную силу работать. Не скажу, что я был в отличной форме, но достаточно, чтобы побороться с этими ребятами. Это отборочный турнир, часть плановой тренировки".

"Сейчас будем целенаправленно работать на подготовку к чемпионату мира. Я был в шоке, как зрители болели, переживали, я благодарен им за теплый прием, очень рад, что смог порадовать их и себя", - добавил Халмурзаев.

Турнир в Екатеринбурге завершится 21 мая. Халмурзаев выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
СМИ: в Турции установили личность российского офицера, чьи останки обнаружили в Ардахане
4
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
5
Прибытие мощей Николая Чудотворца в Москву. Видеотрансляция
6
Из Италии с любовью: мощи Николая Чудотворца отправились в Россию
7
Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама