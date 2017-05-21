Винер-Усманова: Аверины после успешного выступления на ЧЕ полноправно претендуют на ЧМ

БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянки сестры Дина и Арина Аверины, сумевшие выиграть на двоих все четыре золотые награды в индивидуальных упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Будапеште, получили полное право претендовать на участие в чемпионате мира в Италии. Об этом сообщила журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

Дина Аверина в воскресенье выиграла золото в упражнениях с обручем и лентой, Арина - с мячом и булавами.

"Этот чемпионат стал бенефисом для сестер Авериных, своим успешным выступлением они доказали право выступить на чемпионате мира, - заметила Винер-Усманова. - Мы при формировании состава руководствуемся только спортивным принципом отбора. На сегодняшний день право выступить на чемпионате мира получили Дина и Арина. Но до этого соревнования еще достаточно много времени".

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 29 августа по 3 сентября в итальянском Пезаро.