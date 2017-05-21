Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2016/17

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2016/17, забив 17 мячей в 22 играх.
Смолов стал лучшим бомбардиром во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне он записал на свой счет 20 голов в 29 матчах.
Ранее Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол".
"Краснодар" занял четвертое место в чемпионате России, набрав 49 очков в 30 матчах.
Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Свой первый профессиональный контракт подписал в 2006 году с московским "Динамо", в составе которого дебютировал в 2007 году в матче против владивостокского клуба "Луч-Энергия". Всего за "Динамо" в различных турнирах он провел 77 матчей и забил четыре мяча.
В 2010 году Смолов был арендован голландским "Фейенордом", в составе которого провел 14 игр и забил один гол. После этого он дважды отправлялся в аренду в махачкалинский "Анжи", за который в общей сложности забил три мяча в 41 матче. В 2014 году Смолов снова на правах аренды перешел в екатеринбургский "Урал", где в 23 встречах отличился восемь раз.
В 2015 году форвард в качестве свободного агента перешел в "Краснодар". Всего за клуб он провел 75 матчей, в которых забил 48 мячей. В составе сборной России дебютировал 14 ноября 2012 года в игре против сборной США и сразу отметился забитым мячом, но на 11-й минуте получил травму и был заменен. За сборную России Смолов сыграл в 19 матчах и забил шесть голов.