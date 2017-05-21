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Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России-2016/17

Спорт
21 мая, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Форвард "Краснодара" стал лучшим бомбардиром во втором сезоне подряд

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Нападающий "Краснодара" Федор Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2016/17, забив 17 мячей в 22 играх.

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Смолов стал лучшим бомбардиром во втором сезоне подряд. В прошлом сезоне он записал на свой счет 20 голов в 29 матчах.

Ранее Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник "Футбол".

"Краснодар" занял четвертое место в чемпионате России, набрав 49 очков в 30 матчах.

Биография Смолова

Смолов родился 9 февраля 1990 года в Саратове. Свой первый профессиональный контракт подписал в 2006 году с московским "Динамо", в составе которого дебютировал в 2007 году в матче против владивостокского клуба "Луч-Энергия". Всего за "Динамо" в различных турнирах он провел 77 матчей и забил четыре мяча.

В 2010 году Смолов был арендован голландским "Фейенордом", в составе которого провел 14 игр и забил один гол. После этого он дважды отправлялся в аренду в махачкалинский "Анжи", за который в общей сложности забил три мяча в 41 матче. В 2014 году Смолов снова на правах аренды перешел в екатеринбургский "Урал", где в 23 встречах отличился восемь раз.

В 2015 году форвард в качестве свободного агента перешел в "Краснодар". Всего за клуб он провел 75 матчей, в которых забил 48 мячей. В составе сборной России дебютировал 14 ноября 2012 года в игре против сборной США и сразу отметился забитым мячом, но на 11-й минуте получил травму и был заменен. За сборную России Смолов сыграл в 19 матчах и забил шесть голов.

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