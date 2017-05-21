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Санкт-петербургское "Динамо" досрочно вышло в ФНЛ

Спорт
21 мая, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

В последний раз клуб играл в ФНЛ в сезоне-2014/15

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Санкт-петербургское "Динамо" одержало победу над "Строгино" со счетом 5:0 в домашнем матче 24-го тура зоны "Запад" первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и за два тура до окончания турнира обеспечило себе участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.

Забитыми мячами отметились Артем Кулишев (46-я минута), Михаил Маркосов (58, 68), Евгений Песегов (77, с пенальти) и Дмитрий Авраменко (89).

В турнирной таблице "Динамо" досрочно гарантировало себе первое место, набрав 58 очков. У ближайшего преследователя "Долгопрудного" в активе 49 баллов. В случае равенства очков команда из Санкт-Петербурга будет выше в таблице за счет большего количества побед. В ФНЛ выходят победители каждой из пяти зон ПФЛ - "Запад", "Центр", "Юг", "Урал-Приволжье" и "Восток".

В последний раз "Динамо" играло в ФНЛ в сезоне-2014/15.

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