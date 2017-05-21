Винер-Усманова надеется, что гимнастки Кудрявцева и Мамун вернутся в большой спорт

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БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова надеется, что прежние лидеры сборной России Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун смогут вернуться в спорт после длительного перерыва. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.
Олимпийская чемпионка 2016 года Мамун и неоднократная чемпионка мира и Европы Кудрявцева, ставшая на Играх в Рио- де-Жанейро второй, по окончании прошлого сезона приостановили свои выступления.
"Я жду всегда всех - жду Алину Кабаеву, жду Чащину и Канаеву, и, конечно, жду Риту Мамун и Яну Кудрявцеву, - призналась Винер-Усманова. - Жду их каждый божий день и буду счастлива, если кто-то из них вернется. Они прекрасные гимнастки, очень сожалею, что они пока не выступают".
"Но ни та, ни другая пока не сделали официальных заявлений. Будем надеяться и ждать. Алина же вернулась. После того, как выиграла золотую медаль, она год отдыхала, а потом появилась и опять стала выигрывать", - отметила главный тренер национальной команды.