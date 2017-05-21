Более шести тысяч человек приняли участие в полумарафоне "ЗаБег" в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Более шести тысяч человек приняли участие в воскресенье в Петербурге во всероссийском полумарафоне "ЗаБег", сообщила пресс-служба администрации города на Неве.
"В северной столице мероприятие собрало более 6 тысяч полумарафонцев, а вместе с болельщиками праздник бега объединил около 15 тысяч человек. Организаторы предложили на выбор четыре дистанции: 21 км, 10 км, 5 км или 3 км", - говорится в сообщении.
Начался забег с разминки у нового стадиона на Крестовском острове. "Здесь же была организована развлекательная программа с конкурсами, викторинами, мастер-классами от ведущих специалистов в области кроссфита и экстремального спорта, призами и подарками", - рассказали в пресс-службе.
Участники полумарафона пробежали по Приморскому парку Победы, через Яхтенный мост, вокруг Парка 300-летия Петербурга. "Яхтенный мост, впервые в тестовом режиме пропустивший пешеходов в день футбольного матча 7 мая, на этот раз специально открылся для полумарафонцев", - отметили в пресс-службе.
Каждый дошедший до финиша получил памятную медаль участника "Гонки героев" - "ЗаБег 2017".