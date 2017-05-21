Главный тренер ФК "Анжи" Григорян заявил, что ему стыдно за игру с ЦСКА

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МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Главный тренер махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Александр Григорян заявил, что ему стыдно за игру его команды с московским ЦСКА в 30-м туре чемпионата России. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Встреча между ЦСКА и "Анжи" прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 4:0.
"Сегодня игра абсолютно не получилась, из того, что мы задумывали, ничего не вышло, - сказал Григорян. - Хотя первые два гола были следствием того, что Тома Фибель вышел с травмой, он с повреждением играет четвертый тур. Безусловно, это была худшая моя игра у руля "Анжи", были матчи, когда было не стыдно, когда получали удовольствие от игры и результата, но сегодняшняя игра не задалась, за нее стыдно".
Также Григорян объяснил, почему задержался с выходом из подтрибунного помещения на второй тайм. Главный тренер "Анжи" появился на скамейке только на 62-й минуте.
"Сразу не стал выходить на скамейку, хотел сверху посмотреть на игру, чтобы внести коррективы. Но моя персона, видимо, была самой интересной в сегодняшнем матче. Так что решил вернуться на скамейку. Но матчи конкурентов я не смотрел".
Несмотря на поражение, "Анжи" с 30 очками занял 12-е место в турнирной таблице и избежал попадания в зону стыковых матчей за право остаться в Российской футбольной премьер-лиге.