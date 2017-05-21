Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера "Краснодар"

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ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Игорь Шалимов рассчитывает остаться на посту главного тренера футбольного клуба "Краснодар" в следующем сезоне. Об этом он сообщил после выездного матча с "Томью" (5:1).
"Как все пока складывается, то да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Краснодарцы заняли четвертое место в турнирной таблице и выступят в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
В мае в пяти заключительных турах чемпионата "Краснодар" набрал пять очков. Эти результаты не позволили кубанской команде претендовать на медали чемпионата.
Отвечая на вопрос о том, почему команда достаточно слабо сыграла в концовке чемпионата, Шалимов ответил: "Может, дело в какой-то психологии победной, когда надо выигрывать - мы оступились в Оренбурге, дальше с большим трудом прошли эти три выезда. Будем думать над этой темой, потому что объяснить четко и понятно невозможно, но это была проблема, да".