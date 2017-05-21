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Дина Аверина не ожидала от себя, что одержит победу на ЧЕ в упражнении с лентой

Спорт
21 мая, 17:28 UTC+3 БУДАПЕШТ /Спец.корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В упражнениях с булавами Дина Аверина заняла второе место, уступив своей сестре Арине

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БУДАПЕШТ, 21 мая. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница трех золотых наград чемпионата Европы по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина крайне удивлена своей победе в финале упражнений с лентой, куда пробилась только с шестого места в квалификации. Об этом Дина Аверина сообщила журналистам.

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Дина Аверина

Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с лентой

К субботнему золоту, выигранному в командном турнире в составе сборной России, Дина Аверина в воскресенье добавила две медали высшего достоинства, завоеванные в упражнениях с обручем и лентой.

"Сегодня я старалась исправить все свои ошибки, допущенные накануне в квалификации, но когда увидела, что я первая в упражнении с обручем, то была в таком шоке и даже чуть не расплакалась, - призналась Дина Аверина. - Если говорить про золото в упражнении с лентой, то я вообще не ожидала, что такое может случиться, и переспрашивала всех, правда ли это".

В упражнениях с булавами Дина Аверина заняла второе место, уступив своей сестре Арине.

"В упражнениях с булавами я проиграла Арине всего 0,075 балла. Я очень рада, что она выиграла у меня, а не кто-то другой - все равно золото досталось России. Я ни капли не расстроилась серебру. Сегодня я булавы сделала хорошо, но Арина лучше", - отметила Дина Аверина.

Арина Аверина одержала победу в воскресенье также в упражнениях с мячом.

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