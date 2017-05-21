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Тренер "Спартака" Каррера не пришел на пресс-конференцию из-за болельщиков на поле

Спорт
21 мая, 17:29 UTC+3 ТУЛА корр. ТАСС, Олег Кошелев

После финального свистка матча с "Арсеналом" болельщики выбежали на газон, разобрали футбольные ворота и растащили сетку на сувениры

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Массимо Каррера

Массимо Каррера

© Михаил Метцель/ТАСС

ТУЛА, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера не явился на пресс-конференцию после матча с тульским "Арсеналом" из-за выбежавших на поле болельщиков. Об этом журналистам заявил директор департамента по связи с общественностью клуба Леонид Трахтенберг.

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"Спартак" в заключительном туре чемпионате России проиграл "Арсеналу" со счетом 0:3. Встреча проходила в Туле. После финального свистка сотрудники стадиона открыли ограждающие трибуны ворота, благодаря чему болельщики беспрепятственно выбежали на газон. Фанаты разобрали футбольные ворота и растащили сетку на сувениры.

"Конструкция стадиона такова, что зал для пресс- конференций находится на противоположной трибуне от раздевалки. Мы пытались пройти через поле и через улицу, но везде были люди. Мы хотели попасть на пресс-конференцию, но такой возможности не было", - сказал Трахтенберг.

"Спартак" досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. Ранее Каррера не пришел на традиционную пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью". В играх 28-го и 29-го туров болельщики красно-белых также выбегали на поле по окончании встреч.

Благодаря победе над красно-белыми "Арсенал" смог избежать прямого вылета в Футбольную национальную лигу и поборется за сохранение места в Российской футбольной премьер-лиге в стыковых матчах, где сыграет с красноярским "Енисеем".

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