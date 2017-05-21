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Союз ММА России накажет бойцов Хирамагомедовых за избиение вице-президента организации

Спорт
21 мая, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Союз ММА России применит санкции к бойцам Гаджимураду и Гамзату Хирамагомедовым после избиения вице-президента организации Радмира Габдуллина. Об этом говорится в заявлении Союза ММА России, поступившем в распоряжение ТАСС.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом боя и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом Гамзатом. В ходе обсуждения Хирамагомедов нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

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Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилете в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.

"Гаджимурад Хирамагомедов уступил раздельным решением судей Георгию Кичигину в поединке за звание чемпиона организации Fight Night на турнире в Астане, - говорится в заявлении пресс-службы Союза ММА России. - Первый вице- президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не судил данный бой, по окончании поединка Хирамагомедовым был подан официальный протест на судейское решение, он был принят представителем Союза ММА России, который усомнился в верности исхода для дальнейшего рассмотрения. В ходе обсуждения ситуации в гостинице Гаджимурад Хирамагомедов неожиданно нанес удар Габдуллину, к инциденту присоединился брат Гаджимурата Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией спортсменов было судейское решение по бою Гаджимурада и Георгия Кичигина".

"В результате произошедшего Габдуллин был госпитализирован сначала в Астане, а в дальнейшем в Москве в тяжелом состоянии с диагнозом двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга. Никакого личностного конфликта между представителем Союза ММА России с Гаджимурадом и Гамзатом Хирамагомедовыми в Астане не было. К обоим спортсменам будут применены санкции со стороны Союза ММА России", - отмечается в заявлении.

Гаджимурад Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере. Гамзат Хирамагомедов является членом сборной России по ММА и мастером спорта по боевому самбо. В его активе три победы и ни одного поражения в профессиональной карьере.

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