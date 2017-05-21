Кирьяков: судьба вознаградила "Арсенал" в матче со "Спартаком" за работу в сезоне

ТУЛА, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Тульский "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу со "Спартаком" был вознагражден судьбой за старания по ходу сезона. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер туляков Сергей Кирьяков.

Матч заключительного, 30-го тура, прошедший в Туле, завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. "Спартак" досрочно, за три тура до конца выиграл чемпионат. "Арсеналу" результат позволил занять 14-е место, которое дает право сыграть в переходных матчах за право остаться в премьер-лиге с командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Соперником туляков станет красноярский "Енисей", матчи пройдут 25 (на выезде) и 28 (дома) мая.

"Просьба отнестись с пониманием, но сегодня будет самый короткий анализ - мы победили, и это главное. Все эмоции остались на поле", - начал пресс-конференцию Кирьяков.

В то же время специалист не отказался проанализировать весь сезон: "Это был для меня вызов, я пришел в команду в непростой ситуации, когда было набрано семь очков в девяти играх, забили мало. Понимал, что предстоит очень-очень тяжелая работа, но понимал, что это мой шанс начать карьеру в премьер-лиге, поэтому я рискнул. В принципе, можно было ничего не сделать и запятнать свое имя, я рисковал. Было очень тяжело, были определенные проблемы для собственного анализа, о которых сейчас не хочу говорить".

"Скажу одно - у нас была очень сплоченная команда во главе с руководством и тренерским штабом, - продолжил тренер. - Где-то нам повезло, где-то судейские ошибки влияли на то, что мы никак не могли вылезти со дна турнирной таблицы. Но я знаю одно: кто трудится, болеет за дело, тому должно повезти. Сегодня судьба вознаградила нас".

На вопрос, как удалось настроить команду после матча 29-го тура с "Амкаром" (0:0), Кирьяков ответил: "В этом меньше нашей работы, игроки сами между собой общались и поняли всю ответственность сегодняшнего матча. Так что комплимент команде, которая вышла с горящими глазами. "Спартак" просто так победить нереально, только выкладываясь на сто процентов".