Китаец Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при по шахматам в Москве

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Китайский шахматист Дин Лижэнь стал победителем этапа Гран-при, проходящего в Москве.
В заключительном туре он обыграл Бориса Гельфанда из Израиля и набрал шесть баллов. Его ближайший преследователь Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана набрал 5,5 балла, сыграв в последнем туре вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Московский этап завершится 21 мая.