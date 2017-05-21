Футболист ЦСКА Фернандес 1 июня может получить право выступать за сборную России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес 1 июня может получить разрешение выступать за сборную России. Об этом главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Статус Фернандеса будет определен 1 июня, - сказал Черчесов. - Насколько я понимаю, он может автоматически получить право выступать за сборную России без особого разрешения Международной федерации футбола (ФИФА)"

Фернандес, выступающий за ЦСКА с 2012 года, является уроженцем Бразилии. Игрок получил российское гражданство летом 2016 года. Учитывая, что у 26-летнего Фернандеса нет родственников, связанных с Россией, он, согласно правилам ФИФА, сможет сменить спортивное гражданство лишь по истечении пяти лет с момента переезда в Россию.

Ранее Фернандес был включен в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций по футболу. В понедельник, 22 мая, будет объявлен состав команды из 23 игроков, которые отправятся на сбор в Австрию для подготовки к Кубку конфедераций - 2017 (пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи).