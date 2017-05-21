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Прядкин: чемпионат России по футболу становится интереснее с каждым годом

Спорт
21 мая, 17:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам главы РФПЛ, нынешний сезон выдался очень напряженным

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) становится лучше с каждым годом, хорошим он получился и в сезоне-2016/17. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

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"Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее", - отметил Прядкин.

"Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки. Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов, хотя в случае проигрыша ЦСКА туда мог попасть "Зенит". В основном, нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что "Оренбург", по сути, не дал "Ростову" попасть в еврокубки, куда в итоге пробился "Краснодар", - сказал глава РФПЛ.

Чемпионат РФПЛ сезона-2016/17 завершился в воскресенье матчами 30-го тура. Победителем первенства стал московский "Спартак" (69 очков), гарантировавший себе золото еще 7 мая, второе место занял ЦСКА (62), третье - санкт- петербургский "Зенит" (61), четвертое - "Краснодар" (48).

Покинули РФПЛ "Томь" (14) и "Крылья Советов" (28), занявшие 16-е и 15-е места соответственно. Их в РФПЛ сезона-2017/18 заменят московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Тульский "Арсенал" и "Оренбург" в переходных матчах за право участия в РФПЛ сезона-2017/18 сыграют с красноярским "Енисеем" и "СКА-Хабаровском" соответственно, встречи пройдут 25 и 28 мая.

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