Тренер Шалимов рад, что "Краснодару" удалось забить "Томи" со стандартов

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Футболистам "Краснодара" в матче чемпионата России с "Томью" удавалось забивать со стандартных положений, чего давно не было, сообщил журналистам после матча главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

"Краснодар" в Томске разгромил "Томь" в заключительном матче чемпионата России со счетом 5:1. Кубанская команда заняла четвертое место в РФПЛ и выступит в третьем квалификационном раунде Лиге Европы.

"Много моментов с игры не забили, что начинало волновать немножко. Но порадовало, что мы со стандартов забили, с них мы давно не забивали. Довели игру до победы", - сказал он.

Шалимов признался, что команда серьезно готовилась к игре в Томске. "Потому что "Томь" вроде бы не имела мотивации, но легко здесь никому не было. И стимул какой был, молодые ребята, им хотелось себя проявить, результат на них не давил, наверное, хотелось им проявить себя, чтобы заключить контракт с "Томью" и сыграть в ФНЛ. Но понятно, что класс игроков у нас выше", - сказал тренер.

Специалист также отметил, что для "Краснодара" стало неожиданностью отсутствие в составе соперника опытных игроков. В свою очередь, наставник томской команды Валерий Петраков рассказал, что отсутствие опытных игроков в заключительном матче сезона связано с отсутствием у них мотивации.

"Игроки, которые сегодня не участвовали в матче, наверное, на нашли мотивации. Поэтому пришлось играть молодыми ребятами. Моментами играли неплохо, наверное, могло быть еще хуже, но старались, никому не могу упреки сделать, что кто-то не выложился. Благодарен, что ребята старались 13 туров, где-то радовали, где-то огорчали, но сезон получился достаточно скомканный, удовлетворения нет никакого", - заключил Петраков.