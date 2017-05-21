Тренер "Зенита" Луческу заявил, что решение о его будущем будет принято в июне

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского футбольного клуба "Зенит" Мирча Луческу заявил, что решение о том, продолжит ли он занимать пост наставника команды, будет принято в следующем месяце. Об этом румынский специалист сообщил журналистам на пресс- конференции после заключительного матча чемпионата России сезона-2016/17.

В матче 30-го тура "Зенит" на выезде обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:0. В итоговой таблице чемпионата петербургский клуб занял третье место, гарантировав себе участие в сезоне-2017/18 во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы.

"Если кто-то не знает, то у меня еще целый год действует контракт. В следующем месяце команда снова соберется, всем надо все обдумать. Тогда и будет приниматься решение", - заявил Луческу.

"К сожалению, мы закончили сезон не в зоне Лиги чемпионов, но команда показывала хорошую игру в последних турах, команда движется в правильном направлении. И хоть мы не попали в Лигу чемпионов, но мы играли лучше наших соперников. Если бы матч с "Тереком" проводился в других условиях, то мы бы играли в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - подвел итоги румынский специалист.

Луческу возглавил клуб в мае 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы - 2016/17, где уступила бельгийскому "Андерлехту". В российском чемпионате "Зенит" занял третье место, второй сезон подряд не получив путевку в самый престижный еврокубковый турнир - Лигу чемпионов.