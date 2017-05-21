Прядкин: судейство не является проблемой чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Уровень работы арбитров не является проблемой чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Чемпионат РФПЛ сезона-2016/17 завершился в воскресенье. На протяжении сезона работу судей на матчах турнира часто критиковали тренеры, игроки, функционеры, болельщики.

"Что касается судейства, то беспокойство у команд по этому поводу есть каждый год. Но я не считаю, что у нас это проблема, потому что у нас есть много квалифицированных арбитров", - сказал Прядкин.