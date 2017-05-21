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"Ювентус" в шестой раз подряд выиграл чемпионат Италии

Спорт
21 мая, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Для туринского клуба этот титул стал 33-м в истории

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Футболисты "Ювентуса"

Футболисты "Ювентуса"

© EPA/CLAUDIO PERI, архив

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Ювентус" обыграл "Кротоне" со счетом 3:0 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира. Мячи забили Марио Манджукич (12-я минута), Пауло Дибала (39) и Алекс Сандро (83).

У "Ромы", которая в турнирной таблице занимает второе место, 84 очка. На счету "Ювентуса" 88 очков за тур до конца чемпионата. "Рома" может набрать не более трех очков, которые не позволят догнать туринский клуб.

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Для "Ювентуса" победа в чемпионате Италии стала шестой подряд и 33-й в истории. Второе место по количеству побед в турнире делят "Милан" и "Интер", у которых по 18 трофеев.

В текущем сезоне "Ювентус" вышел в финал Лиги чемпионов, в котором 3 июня в Кардиффе (Уэльс) сыграет с испанским "Реалом". Кроме того, в нынешнем сезоне "Ювентус" выиграл Кубок Италии. 17 мая в финале туринский клуб обыграл римский "Лацио" со счетом 2:0.

Главным тренером "Ювентуса" является Массимилиано Аллегри, который возглавил команду в июле 2014 года. В сезоне-2014/15 Аллегри вместе с "Ювентусом" выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов, в котором уступил испанской "Барселоне" (1:3).

В прошлом сезоне "Ювентус" также стал победителем чемпионата и Кубка страны. Капитаном туринцев является 39-летний вратарь Джанлуиджи Буффон, выступающий за клуб с 2001 года. В составе "Ювентуса" он 10 раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз Суперкубок.

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