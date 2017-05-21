Бабаев: ЦСКА не будет продлевать контракт с Ионовым, футболист вернется в "Динамо"

Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛСпорт 21 мая, 19:14
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в ПарижПолитика 21 мая, 19:09
Мещеряков: выступление "Локомотива" в сезоне-2016/17 оставило двойственное впечатлениеСпорт 21 мая, 19:00
Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1997/98 не сыграет в Лиге чемпионовСпорт 21 мая, 18:55
Москва может принять Всемирную школьную шахматную ОлимпиадуСпорт 21 мая, 18:42
Футболист Ари сообщил, что хочет остаться в "Локомотиве"Спорт 21 мая, 18:42
Трамп: террористы поклоняются не Богу, а смертиМеждународная панорама 21 мая, 18:41
Российский ходок Широбоков выполнил норматив на Кубке Европы для участия в ЧМ-2017Спорт 21 мая, 18:32
Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая ЧудотворцаОбщество 21 мая, 18:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб ЦСКА не будет продлевать арендное соглашение с полузащитником Алексеем Ионовым, игрок вернется в столичное "Динамо". Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Ионов сезон-2016/17 провел в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В воскресенье генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал журналистам, что бело-голубые рассчитывают на него в следующем сезоне.
"Алексей Ионов вернется в "Динамо". Мы благодарны ему за все, но он вернется в состав бело-голубых", - сказал Бабаев.
28-летний полузащитник провел за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забив три мяча.