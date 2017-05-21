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Бабаев: ЦСКА не будет продлевать контракт с Ионовым, футболист вернется в "Динамо"

Спорт
21 мая, 17:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

28-летний полузащитник провел за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забив три мяча

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Алексей Ионов (в центре)

Алексей Ионов (в центре)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб ЦСКА не будет продлевать арендное соглашение с полузащитником Алексеем Ионовым, игрок вернется в столичное "Динамо". Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Ионов сезон-2016/17 провел в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В воскресенье генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал журналистам, что бело-голубые рассчитывают на него в следующем сезоне.

"Алексей Ионов вернется в "Динамо". Мы благодарны ему за все, но он вернется в состав бело-голубых", - сказал Бабаев.

28-летний полузащитник провел за ЦСКА в чемпионате России 24 матча, забив три мяча.

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