Бабаев: ЦСКА в понедельник примет решение о возможном продлении контракта с Тошичем

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МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб ЦСКА в понедельник примет решение о возможном продлении контракта с сербским полузащитником Зораном Тошичем. Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За армейский клуб он провел в различных турнирах 248 матчей и забил 47 мячей.
"По контрактам Тошича, Игнашевича и других, которые истекают, в понедельник будем проводить встречу со всеми и решать", - сказал Бабаев.
По данным портала Transfermarket, летом 2017 года у ЦСКА истекают контракты с Тошичем, Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими, а также с запасным голкипером Сергеем Чепчуговым.
В субботу британское издание Daily Mail со ссылкой на источник сообщило, что лондонский "Челси" интересуется полузащитником армейцев Александром Головиным.
"ЦСКА постарается сохранить своих лидеров, в том числе Головина. А появляющиеся слухи комментировать не хотелось бы", - отметил генеральный директор армейцев.