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Бабаев: ЦСКА в понедельник примет решение о возможном продлении контракта с Тошичем

Спорт
21 мая, 18:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

По данным портала Transfermarket, летом 2017 года у ЦСКА истекают контракты с Тошичем, Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими, а также с запасным голкипером Сергеем Чепчуговым

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Зоран Тошич

Зоран Тошич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб ЦСКА в понедельник примет решение о возможном продлении контракта с сербским полузащитником Зораном Тошичем. Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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Тошич перешел в ЦСКА в 2010 году. За армейский клуб он провел в различных турнирах 248 матчей и забил 47 мячей.

"По контрактам Тошича, Игнашевича и других, которые истекают, в понедельник будем проводить встречу со всеми и решать", - сказал Бабаев.

По данным портала Transfermarket, летом 2017 года у ЦСКА истекают контракты с Тошичем, Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими, а также с запасным голкипером Сергеем Чепчуговым.

В субботу британское издание Daily Mail со ссылкой на источник сообщило, что лондонский "Челси" интересуется полузащитником армейцев Александром Головиным.

"ЦСКА постарается сохранить своих лидеров, в том числе Головина. А появляющиеся слухи комментировать не хотелось бы", - отметил генеральный директор армейцев.

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