Петраков: "Томь" нуждается в усилении перед ФНЛ, но все зависит от финансирования

ТОМСК, 21 мая. /ТАСС/. Томский клуб "Томь", который покинул премьер-лигу, нуждается в усилении для достойного выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом заявил журналистам после матча чемпионата России с "Краснодаром" (1:5) главный тренер команды Валерий Петраков.

"Томь" разгромно проиграла "Краснодару" в Томске в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России со счетом 1:5. Томский клуб, доигрывавший сезон наполовину молодежным составом из-за долгов, занял последнее место в РФПЛ и покинул элитный дивизион.

"В таком составе это будет мучение. Вы не думайте, что ФНЛ - простая лига, это достаточно тяжелая лига, и они еще не окрепли, они еще достаточно молодые ребята. Нужно нам сочетать опыт с молодостью, и такие игроки нам нужны, я об этом и губернатору (врио губернатора Томской области, президент ФК "Томь" Сергей Жвачкин - прим. ТАСС) говорил, он со мной согласен полностью. Поэтому обязательно надо сделать усиление", - сказал Петраков.

Вместе с тем он отметил, что для усиления клубу нужно погасить долги перед игроками, пройти процедуру лицензирования и иметь представление о бюджете следующего сезона. "Вот три составляющие, которые нам нужно знать, - рассказал Петраков. - Известно, что будет встреча с руководителями "Газпрома" (является основным владельцем спонсора "Томи" компании "Газпром нефть" - прим. ТАСС). Сейчас какие-то деньги пришли и будут гаситься долги за тот год, но я говорил про бюджет следующего сезона, наверное, на этой встрече Сергей Анатольевич (Жвачкин - прим. ТАСС) будет обсуждать, как будет жить наша команда дальше".

Он рассказал, что из молодых игроков в клубе могут остаться Александр Мелихов, Марк Карымов, Даниил Большунов, Никита Гвинейский, Антон Макурин, Александр Соболев и Дмитрий Сасин. "Но не у всех подписаны контракты, из семи если подписаны, то у троих. Поэтому нам также нужно решать вопросы по подписанию с ними контрактов. Они люди свободные, наверное, достаточно активно работают агенты, и у меня вопрос, что они останутся", - заметил наставник, отметив, что из опытных игроков хотел бы видеть в команде Валерия Чуперку, арендованного у "Анжи".

Петраков сообщил, что клуб выйдет из отпуска 10 июня и соберется в Томске, где проведет 8-10 дней сбора. Если будет финансирование, затем клуб отправится на двухнедельный сбор в Молдавию. "Если не будет финансирования - останемся в Томске и до начала чемпионата будем работать здесь", - резюмировал тренер.