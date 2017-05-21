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Новый логотип РФПЛ будет представлен перед началом следующего сезона

Спорт
21 мая, 18:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ребрендинг лиги относится к реализации стратегии развития футбола до 2020 года

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Сергей Прядкин

Сергей Прядкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый логотип Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет представлен перед стартом сезона-2017/18 чемпионата России. Об этом журналистам сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Первый этап должны завершить к старту сезона. Тогда будет доложено по реализации ребрендинга. Этот этап включает внешний имидж лиги, например, логотип. Этим занимается специальная группа, мы хотим, чтобы это было определенным сюрпризом, чтобы мы несли новшество в предоставлении дальнейшего развития нашей лиги", - сказал Прядкин.

Ребрендинг лиги относится к реализации стратегии развития футбола до 2020 года. Сама РФПЛ существует с 2001 года.

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