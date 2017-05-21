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Бабаев: бюджет ЦСКА на сезон-2017/18 останется на прежнем уровне

Спорт
21 мая, 18:12 дата обновления: 21 мая, 18:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Гендиректор армейского клуба подчеркнул, что ЦСКА не превратился в оборонительную команду с приходом Виктора Гончаренко

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бюджет московского футбольного клуба ЦСКА на сезон-2017/18 останется на прежнем уровне, при этом доход команды от серебряных медалей составит порядка 4-5 млн долларов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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В воскресенье ЦСКА на домашней арене в рамках 30-го тура чемпионата России обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 4:0. Эта победа позволила команде завоевать серебряные медали первенства и право участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов на следующий сезон.

"ЦСКА за второе место получит порядка $4-5 млн. Конечно, это сумма маленькая, которая не идет в сравнение с европейскими чемпионатами. Не думаю, что в следующем году в этом плане что-то изменится", - сказал Бабаев.

"Что касается бюджета на будущий год, то он не поменяется. Он уже стабильно не меняется несколько лет", - добавил он.

Как осенью рассказал ТАСС президент ЦСКА Евгений Гинер, бюджет на сезон-2016/17 составил порядка $75-78 млн.

Бабаев подчеркнул, что ЦСКА не превратился в оборонительную команду с приходом Виктора Гончаренко. "Как можно оценить работу Гончаренко, если команда при нем уверенно набрала большое количество очков, осечка была только одна со "Спартаком", пара ничьих, а в целом команда играла хорошо. Многие опасались, что ЦСКА превратиться в сугубо оборонительную команду, но это не так. Команда играет, команда забивает и, если я ничего не путаю, забила во втором круге больше чем в первом. Виктор Михайлович справился, а все победы, надеюсь, еще впереди", - сказал Бабаев.

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