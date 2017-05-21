Китайский шахматист Дин Лижэнь назвал пределом мечтаний победу на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Победитель московского этапа Гран-при FIDE китайский шахматист Дин Лижэнь заявил, что не мог мечтать о триумфе на таком представительном турнире. Об этом он заявил ТАСС.

Китайский гроссмейстер стал победителем этапа Гран-при в Москве, опередив азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.

"Когда я играл в шахматы в университете, я и представить не мог, что добьюсь такого успеха, - сказал спортсмен. - Для меня эта победа является пределом мечтаний. Конечно, я очень рад и доволен своей игрой здесь. Но хочу отметить, что я могу играть еще лучше".

Также Дин Лижэнь отметил, что пока не заглядывает далеко в отношении своей карьеры. "Шахматная корона? Ну нет, я так далеко не заглядываю. Еще я бы хотел поблагодарить Хоу Ифань, она многое дала мне в плане игры", - сказал собеседник агентства.

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран-при, где соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.