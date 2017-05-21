Черчесов: РФС не получал официального уведомления о травме Фернандеса

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не получал официального уведомления от ЦСКА о травме защитника Марио Фернандеса, из-за которой он не сможет сыграть на Кубке конфедераций. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".
Фернандес был включен в расширенный состав сборной России на турнир. В воскресенье генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Фернандес не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы носа. Игрок отправится в Сан-Паулу, где ему 25 мая предстоит перенести операцию.
"Два дня назад были слухи о возможной операции Фернандеса, но нет официального подтверждения от клуба, - сказал Черчесов. - Мы вызвали игрока, и из-за отсутствия официальных бумаг он должен прибыть в расположение сборной, где врачи должны его обследовать".
В понедельник, 22 мая, будет объявлен состав команды из 23 игроков, которые отправятся на сбор в Австрию для подготовки к Кубку конфедераций - 2017 (пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи).