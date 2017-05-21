Российский ходок Широбоков выполнил норматив на Кубке Европы для участия в ЧМ-2017

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский ходок Сергей Широбоков, занявший 12-е место на дистанции 20 км на Кубке Европы в Чехии, выполнил квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 1 час 22 минуты и 19 секунд.

Российские ходоки, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов, могут стать участниками чемпионата мира в Лондоне в случае выполнения квалификационных нормативов только на зарубежных стартах. Сдать квалификационные нормативы возможно только на турнирах в присутствии трех международных судей и на официальной, промеренной трассе. На летний чемпионат России в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) судьи международной категории приглашены не будут, поэтому на этом турнире нельзя будет отобраться на ЧМ.

IAAF составила список соревнований, на которых ходоки имеют возможность пройти квалификационный отбор на чемпионат мира. В их числе - Кубок Европы по спортивной ходьбе в Чехии (21 мая) и международный турнир IAAF в испанской Ла-Корунье (3 июня). Срок сдачи отборочных нормативов на чемпионат мира истекает 23 июля. Квалификационный норматив ЧМ в мужской ходьбе на 20 км равен 1 часу 24 минутам.

Первое место на Кубке Европы в ходьбе на 20 км занял немец Кристофер Линке (1:12.26), вторым стал испанец Мигель Анхель Лопес (1:20.21), третьим - швед Персеус Карлстрём (1:20.40).

Тренирующийся в Саранске 18-летний Широбоков 11 апреля получил от IAAF право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41).

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.