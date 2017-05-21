Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский ходок Широбоков выполнил норматив на Кубке Европы для участия в ЧМ-2017

Спорт
21 мая, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Первое место на Кубке Европы в ходьбе на 20 км занял немец Кристофер Линке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Широбоков

Сергей Широбоков

© Максим Саушкин

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российский ходок Сергей Широбоков, занявший 12-е место на дистанции 20 км на Кубке Европы в Чехии, выполнил квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 1 час 22 минуты и 19 секунд.

Смотрите также
Сергей Широбоков (в центре)

Тренер: ходок Широбоков едет на Кубок Европы побеждать, но сделать это ему будет непросто

Российские ходоки, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов, могут стать участниками чемпионата мира в Лондоне в случае выполнения квалификационных нормативов только на зарубежных стартах. Сдать квалификационные нормативы возможно только на турнирах в присутствии трех международных судей и на официальной, промеренной трассе. На летний чемпионат России в связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) судьи международной категории приглашены не будут, поэтому на этом турнире нельзя будет отобраться на ЧМ.

IAAF составила список соревнований, на которых ходоки имеют возможность пройти квалификационный отбор на чемпионат мира. В их числе - Кубок Европы по спортивной ходьбе в Чехии (21 мая) и международный турнир IAAF в испанской Ла-Корунье (3 июня). Срок сдачи отборочных нормативов на чемпионат мира истекает 23 июля. Квалификационный норматив ЧМ в мужской ходьбе на 20 км равен 1 часу 24 минутам.

Первое место на Кубке Европы в ходьбе на 20 км занял немец Кристофер Линке (1:12.26), вторым стал испанец Мигель Анхель Лопес (1:20.21), третьим - швед Персеус Карлстрём (1:20.40).

Тренирующийся в Саранске 18-летний Широбоков 11 апреля получил от IAAF право выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России по ходьбе выступавший за Мордовию и Удмуртию Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунд, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1:19.41).

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву
2
СМИ: в Ираке не смогла тронуться с места большая часть купленных на Украине БТР
3
Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе
4
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
5
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
Темы дня
Загрузка...
Реклама