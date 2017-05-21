Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва может принять Всемирную школьную шахматную Олимпиаду

Спорт
21 мая, 18:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В настоящий момент в Москве завершается этап Гран-при FIDE

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/PIROSCHKA VAN DE WOUW

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная школьная шахматная Олимпиада может пройти в Москве в ближайшем будущем. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"В Москве проходили турнир претендентов, матчи за шахматную корону. Сейчас мы ведем работу по поводу проведения здесь Всемирной школьной шахматной Олимпиады", - сказал Илюмжинов.

В настоящий момент в Москве завершается этап Гран-при FIDE. Победителем стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую корону.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Этап Гран-при FIDE в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
Хоккеисты сборной Канады
25
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
10
Открытие парка Кубка конфедераций в Петербурге: Роналдиньо не смог забить робокиперу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву
2
СМИ: в Ираке не смогла тронуться с места большая часть купленных на Украине БТР
3
Новый ракетный запуск КНДР: Пхеньян продолжает взвинчивать напряжение в регионе
4
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
5
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
Темы дня
Загрузка...
Реклама