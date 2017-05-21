Москва может принять Всемирную школьную шахматную Олимпиаду

Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛСпорт 21 мая, 19:14
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в ПарижПолитика 21 мая, 19:09
Мещеряков: выступление "Локомотива" в сезоне-2016/17 оставило двойственное впечатлениеСпорт 21 мая, 19:00
Лондонский "Арсенал" впервые с сезона-1997/98 не сыграет в Лиге чемпионовСпорт 21 мая, 18:55
Москва может принять Всемирную школьную шахматную ОлимпиадуСпорт 21 мая, 18:42
Футболист Ари сообщил, что хочет остаться в "Локомотиве"Спорт 21 мая, 18:42
Трамп: террористы поклоняются не Богу, а смертиМеждународная панорама 21 мая, 18:41
Российский ходок Широбоков выполнил норматив на Кубке Европы для участия в ЧМ-2017Спорт 21 мая, 18:32
Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая ЧудотворцаОбщество 21 мая, 18:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная школьная шахматная Олимпиада может пройти в Москве в ближайшем будущем. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
"В Москве проходили турнир претендентов, матчи за шахматную корону. Сейчас мы ведем работу по поводу проведения здесь Всемирной школьной шахматной Олимпиады", - сказал Илюмжинов.
В настоящий момент в Москве завершается этап Гран-при FIDE. Победителем стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.
Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую корону.