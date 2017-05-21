Москва может принять Всемирную школьную шахматную Олимпиаду

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирная школьная шахматная Олимпиада может пройти в Москве в ближайшем будущем. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"В Москве проходили турнир претендентов, матчи за шахматную корону. Сейчас мы ведем работу по поводу проведения здесь Всемирной школьной шахматной Олимпиады", - сказал Илюмжинов.

В настоящий момент в Москве завершается этап Гран-при FIDE. Победителем стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую корону.