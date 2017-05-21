Футболист Ари сообщил, что хочет остаться в "Локомотиве"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бразильский нападающий Ари хочет продолжить карьеру в московском футбольном клубе "Локомотив", за который выступал на правах аренды во второй части сезона. Об этом он заявил журналистам.

"Локомотив" арендовал Ари у "Краснодара" зимой до конца сезона-2016/17. Ранее президент московского клуба Илья Геркус заявлял о желании выкупить контракт бразильца.

"Я хочу остаться в "Локомотиве". Хочу еще раз подчеркнуть, что это для меня является приоритетом, вне зависимости от того, вышел или не вышел "Краснодар" в Лигу Европы, - заявил бразильский форвард. - Надеюсь, что Семин останется главным тренером, но хотел бы продолжить свою карьеру в "Локомотиве" при любом тренере. Благодарен Семину и руководству за оказанное доверие".

В заключительном туре чемпионата России "Локомотив" дома проиграл "Зениту" (0:2) и занял итоговое восьмое место в таблице. "Хотелось закончить сезон на мажорной ноте и обыграть "Зенит", но не получилось, - сказал 31-летний форвард. - Но я очень счастлив, что нам удалось завоевать Кубок России, так что сезон считаю удачным. К тому же, я за короткое время смог адаптироваться в команде и стать игроком основного состава".

Ари провел за "Локомотив" в чемпионате России девять матчей, в которых забил шесть мячей. Контракт нападающего с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2019 года.