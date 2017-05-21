"Кафа" из Феодосии со счетом 8:0 обыграла "КФУ-Бахчисарай" в чемпионате Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Кафа" из Феодосии со счетом 8:0 на выезде выиграл у "КФУ-Бахчисарая" в рамках 25-го тура чемпионата Крыма. Пять мячей забил нападающий Денис Головещенко, также отличились Александр Субботин, Асан Муслимов и Максим Терентьев.

В остальных матчах тура лидер первенства "Севастополь" на домашнем стадионе выиграл у симферопольской "ТСК- Таврии" (3:0), керченский "Океан" на выезде проиграл "Крымтеплице" из Симферопольского района (1:4), "Евпатория" на своем поле выиграла у ялтинского "Рубина" (3:0).

Турнирную таблицу после 25-го тура возглавляет "Севастополь" (52 очка), на втором месте - "Крымтеплица" (48), на третьем - "ТСК-Таврия" (43), далее следуют "Океан" (40), "Евпатория" (39), "Кафа" (26), "Рубин" (22), "КФУ-Бахчисарай" (8).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в июле 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК- Таврия".