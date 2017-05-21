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Будущее Евдокимова в "Оренбурге" зависит от выполнения задачи остаться в РФПЛ

Спорт
21 мая, 19:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Тренер возглавляет "Оренбург" с ноября 2012 года

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Роберт Евдокимов

Роберт Евдокимов

© Сергей Медведев/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Будущее главного тренера футбольного клуба "Оренбург" Роберта Евдокимова зависит от выполнения задачи по сохранению прописки в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил президент клуба Василий Столыпин.

По итогам сезона-2016/17 чемпионата России "Оренбург" занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Таким образом, клуб попал в зону стыковых матчей и 25 мая проведет первую игру против "СКА-Хабаровска" на выезде, а 28 мая - вторую встречу на своем поле.

"Итоги сезона можно будет подводить, когда сыграем стыковые матчи. Задача еще не выполнена, мы еще не остались в премьер-лиге, поэтому нужно выигрывать. О будущем тренерского штаба говорить пока рано, оно зависит от выполнения задачи. Сейчас думаем о стыковых матчах и не отвлекаемся на другие дела", - сказал Столыпин.

Евдокимов возглавляет "Оренбург" с ноября 2012 года. Сезон-2016/17 стал дебютным для клуба в высшем дивизионе чемпионата России.

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