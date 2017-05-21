Российские дзюдоисты завоевали 12 медалей на турнире в Екатеринбурге

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 12 медалей - две золотые, пять серебряных и пять бронзовых - на турнире Большого шлема по дзюдо, который прошел в Екатеринбурге.

В воскресенье россияне завоевали пять наград - одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Первое место занял олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Хасан Халмурзаев (весовая категория до 81 кг). Серебряные награды в активе Алены Прокопенко (70) и Нияза Ильясова (100). Бронзовые медали завоевали Магомед Магомедов (90) и Андрей Волков (свыше 100).

По итогам турнира в Екатеринбурге сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. Первыми стали японцы (6-1-1), третьими - бразильцы (2-2-2).