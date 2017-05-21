Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира

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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 5:3 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне.
В составе россиян шайбы забросили Никита Гусев (7-я и 27-я минуты), Владимир Ткачев (22), Богдан Киселевич (29) и Никита Кучеров (50). В составе финнов отличились Микко Рантанен (40), Микко Лехтонен (42) и Вели-Матти Савинайнен (46).
Сборная России с 2014 года одержала первую победу над финнами в рамках чемпионатов мира, уступив за этот период сопернику в двух матчах. На нынешнем чемпионате мира россияне потерпели два поражения - во встрече группового раунда с командой США (3:5) и в полуфинальной игре с канадцами (2:4).
Лучшим бомбардиром российской команды на чемпионате мира стал нападающий Артемий Панарин (16 очков - 3 шайбы и 13 передач), который перед финальным матчем является лидером по этому показателю. Лучшими снайперами сборной стали нападающие Никита Гусев и Никита Кучеров, забросившие по семь шайб. Оба игрока делят второе место в списке снайперов чемпионата мира, уступая лидеру - шведскому нападающему Вильяму Нюландеру по дополнительному показателю (швед провел на одну игру меньше).
Команда России во второй раз подряд заняла третье место на чемпионате мира. С 2014 года россияне неизменно завоевывают медали мирового первенства. В 2014 году команда заняла первое место, в 2015-м - второе, в 2016-м - третье.
Всего на счету сборной России/СССР на чемпионатах мира 27 (5 после распада СССР) золотых медалей, 10 (3) серебряных и 9 (4) бронзовых. В финале турнира канадцы сыграют со шведами. Канадцы в случае успеха повторят рекорд по количеству титулов чемпиона мира, который принадлежит сборной России/СССР.