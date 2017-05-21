Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фазель: сборная России заслуженно победила финнов в матче за третье место ЧМ по хоккею

Спорт
21 мая, 19:32 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В воскресенье российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира, обыграв финнов со счетом 5:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею играла лучше финнов в матче за третье место чемпионата мира и заслуженно победила. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В воскресенье российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира, обыграв финнов в матче за третье место со счетом 5:3.

"Финнам было труднее, поскольку вчера они проводили вечерний матч. У них было меньше времени на отдых, соответственно меньше энергии на сегодняшний матч. Но Россия играла гораздо лучше и заслуженно победила. Поздравляю ее с бронзой", - сказал Фазель.

Смотрите также

Сборная России сохранила второе место в рейтинге IIHF после чемпионата мира

Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Болельщики "Спартака"
10
Болельщики "Спартака" прорвались на поле после выездного матча с "Арсеналом"
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая Чудотворца
2
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
3
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
4
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж
5
СМИ: в Ираке не смогла тронуться с места большая часть купленных на Украине БТР
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Темы дня
Загрузка...
Реклама