Фазель: сборная России заслуженно победила финнов в матче за третье место ЧМ по хоккею

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КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею играла лучше финнов в матче за третье место чемпионата мира и заслуженно победила. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
В воскресенье российские хоккеисты завоевали бронзовые медали чемпионата мира, обыграв финнов в матче за третье место со счетом 5:3.
"Финнам было труднее, поскольку вчера они проводили вечерний матч. У них было меньше времени на отдых, соответственно меньше энергии на сегодняшний матч. Но Россия играла гораздо лучше и заслуженно победила. Поздравляю ее с бронзой", - сказал Фазель.