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Федерация дзюдо России высоко оценила выступление сборной на турнире в Екатеринбурге

Спорт
21 мая, 19:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, мая. /ТАСС

Российские спортсмены завоевали 12 медалей - две золотые, пять серебряных и пять бронзовых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Федерация дзюдо России высоко оценила выступление национальной сборной на турнире Большого шлема, который завершился в воскресенье в Екатеринбурге, сообщил ТАСС исполнительный директор организации Валентин Хабиров.

Российские спортсмены завоевали 12 медалей - две золотые, пять серебряных и пять бронзовых. Золотые медали завоевали олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев (в весовой категории до 81 кг) и Абдула Абдулжалилов (до 66 кг). По итогам турнира сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. Первыми стали японцы (6-1-1), третьими - бразильцы (2-2-2).

"Я считаю, что женская команда очень прилично выступила, количество медалей значительное. Что касается наших лидеров, то Наталья Кузютина с медалью, Хасан Халмурзаев чемпион, я считаю, что выступление очень хорошее. Хотелось бы больше золотых медалей, но те ребята и девчонки, которые выходили в финал, для них это первый значимый старт. Они только перешли в эту возрастную группу из юниоров, тот же Нияз Ильясов, где-то может быть не хватило опыта, трибуны немножко давили, потому что зрителей было очень много, это все отметили, включая наших зарубежных коллег", - сказал Хабиров.

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