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Теннисист Зверев стал самым молодым за 10 лет победителем турнира серии Masters

Спорт
21 мая, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

В финале турнира в Риме немецкий спортсмен победил Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:3

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Александр Зверев

Александр Зверев

© Андрей Иванов/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Немец Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Риме (общий призовой фонд - $4,7 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 20-летнего представителя Германии. Зверев стал самым молодым победителем Masters с 2007 года. Тогда на турнире в Майами победу в возрасте 19 лет одержал Джокович.

Зверев, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, завоевал свой четвертый титул в карьере и третий в сезоне.

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