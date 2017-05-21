Теннисист Зверев стал самым молодым за 10 лет победителем турнира серии Masters

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Немец Александр Зверев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Риме (общий призовой фонд - $4,7 млн).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 20-летнего представителя Германии. Зверев стал самым молодым победителем Masters с 2007 года. Тогда на турнире в Майами победу в возрасте 19 лет одержал Джокович.
Зверев, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, завоевал свой четвертый титул в карьере и третий в сезоне.