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Шахматист Грищук связывает с болезнью свой результат на московском этапе Гран-при FIDE

Спорт
21 мая, 19:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Грищук не сумел попасть в число двух лучших шахматистов этапа и завоевать право участвовать в турнире претендентов

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Александр Грищук

Александр Грищук

© ТАСС/ Алексей Насыров

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский шахматист Александр Грищук связывает с болезнью неудачный результат на московском этапе Гран-при FIDE. Об этом Грищук заявил журналистам.

Грищук не сумел попасть в число двух лучших шахматистов этапа и завоевать право участвовать в турнире претендентов. Победителем стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, вторым стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

"Сначала я болел, самочувствие было не очень, но сейчас уже намного лучше, - сказал Грищук. - Конечно, я разочарован, что выиграл турнир не я. Но не стал бы говорить, что это провал. Хотя и успехом такое выступление не назовешь".

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Только двое лучших попадут на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.

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