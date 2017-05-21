Роман Ротенберг: сборная России по хоккею заслуживала большего на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею заслуживала лучшего результата на чемпионате мира, однако у нее есть хорошие предпосылки для будущего успеха. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

В субботу в полуфинальном матче сборная России уступила канадцам со счетом 2:4, однако в итоге команда завоевала бронзовые награды турнира, победив в воскресенье финнов в матче за третье место (5:3).

"Всех с победой! Будем делать выводы после турнира. Команда действовала единым кулаком, билась за страну. По понятным причинам не достигли золота, хотя вчера провели два периода здорово", - сказал Ротенберг.

"Нужно поработать над ошибками и готовиться к Олимпиаде. Приятно заканчивать сезон победой, она всегда радует, на данный момент нужно ей наслаждаться. Эта команда заслуживала большего, у нас есть предпосылки для успеха. Молодость команды сыграла нам только на пользу", - добавил он.

В матче за золото чемпионата мира сыграют сборные Канады и Швеции, встреча начнется в 21:45 мск.

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