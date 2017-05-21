Роман Ротенберг: сборная России по хоккею заслуживала большего на ЧМ

Главный тренер ЦСКА Итудис отметил игру Антонова и Кулагина в матче Евролиги с "Реалом"Спорт 21 мая, 20:51
Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что определится со своим будущим в течение 20 днейСпорт 21 мая, 20:47
ФХР обсудит итоги чемпионата мира в течение двух недельСпорт 21 мая, 20:46
Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в ПетербургеПроисшествия 21 мая, 20:44
ФХР: вопрос об отставке Знарка с поста главного тренера сборной России по хоккею не стоитСпорт 21 мая, 20:42
Хоккеист Гавриков выбыл из строя на шесть недельСпорт 21 мая, 20:40
Хряпа надеется, что "Финал четырех" Евролиги-2016/17 не будет последним в его карьереСпорт 21 мая, 20:38
Илюмжинов: FIDE высоко оценивает уровень Гран-при в МосквеСпорт 21 мая, 20:37
Американский боксер Шэннон Бриггс провалил допинг-тестСпорт 21 мая, 20:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею заслуживала лучшего результата на чемпионате мира, однако у нее есть хорошие предпосылки для будущего успеха. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.
В субботу в полуфинальном матче сборная России уступила канадцам со счетом 2:4, однако в итоге команда завоевала бронзовые награды турнира, победив в воскресенье финнов в матче за третье место (5:3).
"Всех с победой! Будем делать выводы после турнира. Команда действовала единым кулаком, билась за страну. По понятным причинам не достигли золота, хотя вчера провели два периода здорово", - сказал Ротенберг.
"Нужно поработать над ошибками и готовиться к Олимпиаде. Приятно заканчивать сезон победой, она всегда радует, на данный момент нужно ей наслаждаться. Эта команда заслуживала большего, у нас есть предпосылки для успеха. Молодость команды сыграла нам только на пользу", - добавил он.
В матче за золото чемпионата мира сыграют сборные Канады и Швеции, встреча начнется в 21:45 мск.
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы