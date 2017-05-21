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Россиянка Смердова стала победительницей Кубка Европы по ходьбе на 10 км среди юниорок

Спорт
21 мая, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Второй финишировала представительница Турции Мерьем Бекмез

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Воспитанница пензенской школы спортивной ходьбы Яна Смердова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций право выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе, заняла первое место на дистанции 10 км среди юниорок на Кубке Европы, который завершился в воскресенье в Чехии. Спортсменка преодолела дистанцию за 46 минут 38 секунд.

Второй финишировала представительница Турции Мерьем Бекмез (46.48), третьей - немецкая спортсменка Тереза Зурек (46.51). Россиянка долгое время шла третьей, однако за круг до финиша сумела оторваться от соперниц и показать лучший результат.

Смердова является победительницей зимнего первенства России - 2017 на дистанции 10 км.

Другой российский ходок Сергей Широбоков занял 12-е место в ходьбе на 20 км и сумел выполнить квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

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