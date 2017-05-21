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Емельяненко: избиение вице-президента Союза ММА России не останется безнаказанным

Спорт
21 мая, 19:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Радмир Габдуллин был избит бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Избиение вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина бойцами Гаджимурадом и Гамзатом Хирамагомедовыми не останется безнаказанным. Об этом ТАСС заявил глава организации Федор Емельяненко.

Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом поединка и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.

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"Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставлять без внимания, поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным, - сказал Емельяненко. - Их действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих родину на международных аренах. Ни у одного из руководителей или судей Союза ММА России не может быть конфликта со спортсменом союза, все знают правила: если боец или команда не согласны с судейским решением, то необходимо подавать протест. Не бежать разбираться к судейскому столу, а цивилизованно и в установленном порядке решать свой вопрос".

"Радмир Габдуллин - честный и справедливый человек, - продолжил Емельяненко. - Его приглашают работать главным судьей на любительских и профессиональных турнирах, Радмир - опытный судья и заслуживает уважения. Союз ММА России разбирается с данным инцидентом, я буду лично следить за развитием ситуации. В субботу соберется этическая комиссия, которая будет состоять из членов президиума и тренерского штаба".

"Сейчас с уверенностью могу сказать, что ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России", - подытожил глава союза.

Гаджимурад Хирамагомедов является двукратным чемпионом мира по ММА среди любителей, двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В активе российского бойца пять побед и два поражения в профессиональной карьере. Гамзат Хирамагомедов является членом сборной России по ММА и мастером спорта по боевому самбо. В его активе три победы и ни одного поражения в профессиональной карьере.

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