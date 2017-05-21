Кулагин: ЦСКА было важно выиграть у "Реала" перед полуфиналом Единой лиги ВТБ

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СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. ЦСКА было важно завершить победным матчем "Финал четырех" баскетбольной Евролиги в преддверии полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью". Об этом ТАСС заявил защитник ЦСКА Михаил Кулагин.
ЦСКА обыграл испанский "Реал" в матче за третье место Евролиги со счетом 94:70. Встреча состоялась в воскресенье в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум". Кулагин провел на площадке 1 минуту 23 секунды и набрал три очка.
"Хотелось выйти в этой игре, тем более, счет позволял. Спасибо тренеру, что доверил, и благодарю своего брата (Дмитрий Кулагин также выступает за ЦСКА - прим. ТАСС) за поддержку. Главное, что мы закончили "Финал четырех" победой, теперь наша основная задача - выиграть Единую лигу ВТБ", - сказал 22-летний Кулагин.
Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Локомотивом-Кубанью" стартует 26 мая.